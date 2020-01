Proximus League – Beerschot en Union blijven steken op 1-1

Beerschot en Union Sint-Gillis hebben zaterdag de punten gedeeld in een 1-1 gelijkspel op de achtste speeldag van de tweede periode in de Proximus League. Beide ploegen kregen kansen om op voorsprong te komen, al nam Beerschot toch de bovenhand. Scoren werd er in de eerste helft niet gedaan en dus gingen we rusten met 0-0. In de tweede helft was het wel snel prijs. De bij de rust ingevallen Tarik Tissoudali (47.) trapte na enkele seconden de bal in de haak. Beerschot controleerde de wedstrijd, maar werd koud gepakt op de counter. Sigurd Hauso Haugen (69.) rondde de vlijmscherpte tegenaanval af en bracht Union op 1-1.

In de tweede periode komt Beerschot naast Lommel aan de leiding met dertien punten. Union (zesde) heeft net zoals Westerlo, OH Leuven en Roeselare 10 punten. Lokeren staan alleen laatste met vijf punten.

Zondag (16u) neemt OH Leuven het nog op tegen Westerlo.

bron: Belga