Onrustwekkende verdwijning van 14-jarig meisje in Namen

Juliette Goormans, een 14-jarige meisje uit Namen, is sinds vrijdagochtend niet meer gezien. Child Focus heeft een opsporingsbericht verspreid, en het parket van Namen bevestigt de verdwijning. Het meisje werd gisteren iets voor 8 uur het laatst gezien toen ze van thuis vertrok naar het busstation. Daar moest ze de bus nemen naar haar school, in Vedrin. Ze heeft een tengere lichaamsbouw, donker bruin halflang haar vastgebonden met een elastiek en bruine ogen. Op het moment van de verdwijning droeg ze een roze jeans, fuchsia jas, een zwarte hoodie, witte sneakers en een roze Kiplingrugzak. Personen die Juliette hebben gezien of weten waar ze verblijft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30300 of via Child Focus op het nummer 116000.

bron: Belga