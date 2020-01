Kir teleurgesteld met beslissing van tuchtcommissie om hem uit partij te zetten

De burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir Kir, zegt dat hij een man is van links, van overtuiging en actie. Zijn resultaten op federaal en lokaal niveau pleiten in zijn voordeel en tonen een gebrek aan welwillendheid tegenover extreemrechts aan. Dat stelt Kir zaterdag in een reactie op de beslissing van de tuchtcommissie van de Brusselse PS-federatie om hem uit de partij te zetten. Kir kan nog in beroep gaan tegen de beslissing, maar laat in het midden of hij dat van plan is. “In het leven kan men van alles vluchten, maar niet van zijn geweten. Vandaag, net zoals bij het begin van mijn politiek engagement, is mijn geweten gerust. Ik ben fier op alle acties die ik heb gerealiseerd ten dienste van de bevolking”, verklaart Kir in een eerste reactie. Hij zegt teleurgesteld te zijn in zijn partij, maar verzekert dat zijn linkse ideeën nog intact zijn.

“Uit respect voor de procedure ben ik terughoudend geweest. Dat was niet altijd gemakkelijk. Daarom betreur ik het dat sommigen binnen de partij dat fatsoen niet hadden en dat mijn proces in het openbaar is gevoerd. Vanavond, na de beslissing, kan ik eindelijk spreken. Ik lijk helemaal niet op de karikatuur die ze van mijn persoon gemaakt hebben. Ik ben een linkse man, een man met een overtuiging en een man van actie. Mijn resultaten op lokaal en federaal niveau pleiten voor mij. Het toont mijn gebrek aan welwillendheid tegenover extreemrechts voldoende aan. Ik heb mijn leven gewijd aan het bestrijden van extreemrechts, te werken aan meer sociale gelijkheid en mij in te zetten ten dienste van het volk. Ik ben vastbesloten om de feiten te reconstrueren en ik zal daarover binnenkort communiceren. Ik wil iedereen bedanken die mij hebben gesteund”, klinkt het nog.

bron: Belga