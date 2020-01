Euromillions Basket League – Leuven verovert volle buit in Bergen

Leuven heeft zaterdag op de vijfde speeldag van de tweede fase van de Euromillions Basket League de volle buit veroverd bij Bergen. De Leuvenaars gingen in Henegouwen met 72-99 winnen. Hugh Robertson blonk bij Leuven uit met 28 punten, en ook Seppe d’Espallier had met achttien punten een groot aandeel in de zege. Voor Bergen volstonden de twintig treffers van Arik Smith niet.

Vrijdag boekte Luik zijn eerste competitiezege van het seizoen. De rode lantaarn moest tegen Limburg United tot het uiterste gaan, maar sleepte de verhoopte overwinning na een verlenging over de streep (87-85). Charleroi behaalde een nipte thuiszege tegen Aalstar (84-83). Zondag volgt de clash tussen Oostende en Antwerp, en ontvangt Brussels in eigen zaal Mechelen.

Bergen (22 ptn) houdt voorlopig stand aan kop maar voelt de hete adam van Antwerp en Oostende (21 ptn), die zondag mekaar treffen. De winnaar van die kraker wordt de nieuwe leider. Limburg (ook 21 ptn) volgt en houdt Leuven (20 ptn), Charleroi (19 ptn) en Aalst (18 ptn) achter zich. Mechelen (17 ptn), Brussels (16 ptn) en rode lantaarn Luik (14 ptn) sluiten de rij.

bron: Belga