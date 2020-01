EK hockey indoor (m) – Belgen winnen eerste klassementspartij van Oekraïne, duel tegen Polen cruciaal voor behoud

De Indoor Red Lions, de nationale hockeyploeg in de zaal, heeft zaterdag in Berlijn op het EK zijn eerste klassementswedstrijd gewonnen. De Belgen haalden het met 10-7 van Oekraïne. Gaetan Dykmans (8., 21. en 39.), Philippe Simar (10., 16., 16. en 40.), Tom Degroote (30.), Tanguy Zimmer (36.) en Pierre-Louis Maraite (37.) scoorden voor België.

De ploeg van bondscoach Alexandre De Chaffoy sloot de groepsfase in Berlijn af als vierde en laatste in poule B. De Belgen verloren zwaar van toernooifavoriet Duitsland (1-12) en gingen nadien ook tegen Nederland (4-7) en Tsjechië (3-4) ten onder. Daardoor moesten de indoor Lions, de uittredende Europese vicekampioenen, klassementswedstrijden tegen Polen en Oekraïne afwerken om degradatie te vermijden.

De Belgen kijken na de zege tegen Oekraïne zondag Polen in de ogen, dat in de degradatiepoule tegen Tsjechië 3-3 gelijk speelde. België, dat in de degradatiepoule zijn nederlaag (en bijhorende nul punten) van tegen Tsjechië meeneemt, staat met drie punten derde, achter Polen en Tsjechië (elk 4 ptn). Alleen de top twee verzekert zich van het behoud. Oekraïne (0 ptn) zakt al zeker.

In de halve finales staat wereldkampioen Oostenrijk tegenover Nederland en neemt Duitsland het op tegen Rusland.

bron: Belga