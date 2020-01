ATP Auckland – Humbert wint in finale Frans onderonsje van Paire

De Fransman Ugo Humbert (ATP 57) heeft zaterdag het ATP-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/546.355 dollar) op zijn naam geschreven. In een Frans onderonsje in de finale haalde hij het in drie sets van zijn landgenoot Benoit Paire (ATP 24): 7-6 (7/2), 3-6 en 7-6 (7/5). Voor de 21-jarige Humbert is het de eerste ATP-titel in zijn carrière.

Voor Paire, die in tegenstelling tot zijn tegenstander wel reekshoofd was in Auckland, was het de negende ATP-finale in zijn carrière, drie keer was hij de beste: in Bastad 2015 en vorig jaar op de toernooien van Marrakech en Lyon.

bron: Belga