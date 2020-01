VIDEO. Hongerige olifant klautert over muurtje om mango te stelen

Een olifant is in een nationaal park in Zambia betrapt op het stelen van mango uit een safarihut. Daarvoor moest het dier wel eerst over een muur van anderhalve meter hoog klauteren.

De honger was blijkbaar groot, want de olifant in het South Lungwa National Park stapte soepel over het muurtje om daarna het fruit mee te graaien.

“Meest directe route”

Het personeel vertelde nadien dat er enkele mango’s verdwenen waren. Volgens de manager van de residentie stonden enkele safarigasten geamuseerd toe te kijken hoe de olifant doodleuk enkele mango’s kwam stelen.

“Hij koos de meest directe route en waande zich thuis”, aldus de manager aan Times Now News. “De gasten keken hun ogen uit: een klimmende olifant hadden ze nog nooit gezien.”