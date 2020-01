“Ketodieet is slecht als je gezond wilt eten”

Experten waarschuwen dat een ketodieet nog wel steeds populair is, maar dat het risico op tekorten aan voedingstoffen aanzienlijk is. “Voedingsdeskundigen zullen altijd een gebalanceerd dieet aanraden, geen ketodieet”, zegt de Australische diëtist Robby Clark aan News.co.au.

Met het ketodieet eet je weinig koolhydraten zoals brood of pasta en let je op voor zoet fruit. Vette vis, boter en vlees zijn dan weer wel toegelaten. Het dieet zorgt ervoor dat je lichaam overschakelt van het verbranden van koolhydraten naar het verbranden van vetreserves.

Het dieet komt overgewaaid vanuit de medische wereld en dat is ook de reden waarom niet iedereen dit dieet zomaar moet proberen, zegt Clark. “Voedingsdeskundigen zullen altijd pleiten voor een gebalanceerd dieet waarbij je de inname van bepaalde voedingsstoffen niet te veel beperkt. Alleen artsen zijn geschikt om te beslissen of er een medische noodzaak is om een voedingsstof volledig te vermijden”, klinkt het.

Rangschikking

Eerder deze maand werd het ketodieet door US News & World Report al bestempeld als één van de slechtste manieren om af te vallen in 2020. In een rangschikking van 35 diëten eindigde het ketodieet onderaan.

“Het verbaast me niet dat dit dieet het slecht doet”, oordeelt Clark. “Elke vorm van dieet waarbij je bepaalde voedingsstoffen moet mijden is moeilijk vol te houden op lange termijn. Daarom is het ketodieet in mijn ogen een voorbijgaande trend.”