Jupiler Pro League – Standard knokt zich voorbij KV Mechelen naar eerste zege in vijf duels

Standard heeft het voetbaljaar 2020 vrijdagavond op gang getrapt met een overwinning. Op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League boekten de Rouches een felbevochten zege op het veld van KV Mechelen. De thuisploeg kwam twee keer terug van een achterstand, maar op het winnende doelpunt van Felipe Avenatti (87.) had Malinwa geen antwoord meer. In een uitverkocht AFAS-stadion stak Standard als eerste zijn neus aan het venster. Bij een hoekschop ging KVM-doelman Thoelen onder de bal door. Lestienne had het leer maar binnenprikken, maar een alerte Vanlerberghe werkte net op tijd weg. Na een kwartier testte de Mechelse spits De Camargo met een harde, maar te centrale pegel de vuisten van Bodart. De partij grossierde in technische fouten, kansen waren schaars. Op slag van rust gleed De Camargo een voorzet van Vanlerberghe een metertje naast. Aan de overzijde was het meteen daarop wel raak. Selim Amallah pakte uit met een nummertje en liet Thoelen kansloos: 0-1.

KV Mechelen keerde met frisse moed uit de kleedkamers. Igor De Camargo (50.) kopte de gelijkmaker heel snel binnen. Malinwa rook bloed en kwam via Vranckx ook bijna op voorsprong, maar doelman Bodart redde met de moed der wanhoop. Na een uur reageerde Standard met een scherpe voorzet van Lestienne. Amallah kon in een leeg doel binnenkoppen, maar kwam centimeters te kort. Het bleek slechts uitstel van executie voor de Mechelaars. Een voorzet van Mehdi Carcela (69.), na een discutabele hoekschop voor de Rouches, dwarrelde voorbij alles en iedereen binnen. De thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten en kwam opnieuw langszij. Peyre verlengde een vrije trap met het hoofd, Igor De Camargo (72.) was er als de kippen bij om de 2-2 binnen te rammen. Standard zette de jacht op een derde goal in. Invaller Avenatti kopte rakelings naast, Thoelen hield Amallah van een tweede. In de slotminuten was het dan toch raak. Felipe Avenatti (87.) profiteerde van slecht uitverdedigen om de 2-3 in het hoekje te plaatsen. De ingevallen Boljevic wilde graag het orgelpunt plaatsen, maar zijn schitterende uithaal strandde op de lat.

Standard (38 ptn) doet een goede zaak in de strijd om de plaatsen in de top zes. De Rouches zitten steviger op de vijfde plaats, want zetten KV Mechelen op vier punten. Bovendien naderen de troepen van Michel Preud’homme tot op een punt van Charleroi, AA Gent en Antwerp (39 ptn). Malinwa (34 ptn) kan Zulte Waregem of KRC Genk zondag naast zich zien komen op de zesde plaats.

Zaterdag komt Charleroi in de vooravond in actie op het veld van Eupen. AA Gent, derde in de stand, ontvangt Moeskroen. Onderin speelt Oostende gastheer voor Waasland-Beveren. KV Kortrijk gaat op bezoek bij STVV. Anderlecht en Club Brugge ontmoeten elkaar zondagavond in het Astridpark. Rode lantaarn Cercle Brugge wacht ’s namiddags voor eigen publiek een lastige opdracht tegen Antwerp. De 22e speeldag wordt zondagavond afgesloten aan de Gaverbeek met een duel tussen Zulte Waregem en uittredend kampioen KRC Genk, een belangrijk duel in de strijd voor top zes.

bron: Belga