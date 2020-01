Europese Commissie gaat de strijd aan met gevaarlijke tattoo-inkt

De Europese Commissie wil een 4.000-tal gevaarlijke chemicaliën in tatoeage-inkt bannen. Dat bevestigt de Commissie aan het Duitse persagentschap dpa. De plannen veroorzaken protest bij tatoeëerders, omdat de Commissie ook twee veelgebruikte blauwe en groene pigmenten viseert. De Europese Commissie stelt voor om bepaalde chemicaliën, gebruikt in inkt voor tatoeages en permanente make-up, te verbieden. “We willen het niveau van bescherming opschroeven en ervoor zorgen dat chemische producten veilig zijn voor injectie onder de huid”, zegt een bron bij de Commissie aan dpa. De lidstaten buigen zich volgende maand over het voorstel.

Voor tattoo-artiesten blijft een verbod op de geviseerde chemicaliën niet zonder gevolgen. De Europese Commissie wil onder meer twee frequent gebruikte blauwe en groene pigmenten verbieden. Een Duitse tatoeëerder lanceerde een petitie die al snel meer dan 100.000 handtekeningen telde.

In totaal viseert de Commissie zowat 4.000 producten in inkt voor tattoos en permanente make-up, op voorstel van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). De producten in kwestie zijn al verboden voor cosmetica maar nog niet voor injectie in de huid, zegt een woordvoerder. “Als ze niet toegelaten zijn voor gebruik op de huid, zouden ze niet toegelaten mogen zijn voor gebruik op de huid”, klinkt het.

bron: Belga