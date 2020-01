Euromillions Basket League – Luik wint voor het eerst na overtime tegen Limburg

Basketbalclub Luik heeft vrijdagavond zijn eerste competitiezege van het seizoen geboekt. De rode lantaarn moest tegen Limburg United tot het uiterste gaan, maar sleepte die verhoopte overwinning na een verlenging over de streep. Luik won met 87-85 (rust: 40-35). De bezoekers leken na het eerste kwart (11-21) op weg naar een vlotte zege, maar plots begon de Luikse machine te draaien. Na 12 opeenvolgende nederlagen leek de eerste overwinning na drie kwarts een feit, maar Limburg United wist de kloof van 9 punten alsnog te dichten. Bij een gelijke stand van 78-78 moesten verlengingen de uitkomst bepalen. Daarin trok uitblinker Bojovic (31 ptn, 6 assists) de Luikenaars vanop de vrijworplijn over de streep.

Nog op de vijfde speeldag van de tweede ronde vierde Charleroi Spirou een nipte thuiszege tegen Aalstar. De Henegouwers haalden het met 84-83 (rust: 39-35). De eindspurt van de Oost-Vlaamse bezoekers werd net te laat ingezet.

Ondanks de eerste competitiezege blijft Luik laatste in de stand. Limburg United verliest voor de tweede opeenvolgende keer. Met 8 overwinningen en 5 nederlagen bezetten de troepen van coach Brian Lynch de vierde plek, op de voet gevolgd door Charleroi (6 keer winst). Aalstar is zevende.

Zondag staat de topaffiche tussen Oostende en Antwerp op het menu. Leider Bergen ontvangt zaterdag eerst nog Leuven. Mechelen sluit zondag de speeldag af op het parket van Brussels.

bron: Belga