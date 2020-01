Antwerp riskeert 10.000 euro boete voor supportersincidenten tegen Club Brugge

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een boete van 10.000 euro gevorderd tegen Antwerp, omdat supporters van de Great Old zich in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge van 10 november 2019 misdroegen. Dat bevestigde KBVB-woordvoerder Pierre Cornez aan Belga. Op de vijftiende speeldag van de Jupiler Pro League ging Club Brugge op de Bosuil voor het eerst in de competitie onderuit. Antwerp smeerde blauw-zwart een 2-1 nederlaag aan na een sterke tweede helft. Voor de pauze had een deel van de thuissupporters het echter heel bont gemaakt. Daarvoor werd de Great Old vervolgd door het Bondsparket.

Een eerste incident vond plaats halverwege de eerste helft, meteen na de 0-1 van Siebe Schrijvers. Antwerp-fans gekleed in witte pakken hulden het Bosuilstadion in een rood-witte rookwolk, nadat ze massaal vuurwerk hadden afgestoken. De partij kon na een kort oponthoud en een boodschap van de stadionomroeper gewoon doorgaan. Vlak voor rust legde scheidsrechter Bram Van Driessche de topper wel stil. Nadat de ref een overtreding had gefloten voor een tackle van De Laet ging een woeste Bolat verhaal halen bij de ref. De Antwerpse doelman bekocht dat met een gele kaart, maar daar lieten enkele fans van de Great Old het niet bij. Zij gooiden met bekertjes richting de lijnrechter, enkele spelers kregen een bierdouche over zich heen. Ref Van Driessche stuurde iedereen enkele minuten naar binnen, waarna de partij zonder incidenten afgewerkt kon worden.

Op basis van het scheidsrechtersverslag en het rapport van de match delegate ging het Bondsparket over tot vervolging. Bondsprocureur Wagner eiste twee keer een boete van 5.000 euro, een voor het Bengaals vuur en eentje voor het werpen van projectielen. De zaak voor de disciplinaire instanties werd al twee keer uitgesteld, zodat Antwerp extra stukken bij elkaar kan krijgen. Op 18 februari buigt de Geschillencommissie zich finaal over de sanctie.

Bron: Belga