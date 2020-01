Pro League bekijkt aanstelling adviseur Vandenhaute met argusogen

De aanstelling van Wouter Vandenhaute als extern adviseur bij RSC Anderlecht wordt door de Pro League nauwlettend in de gaten gehouden. Mogelijk is die aanstelling een inbreuk op recent goedgekeurde regels rond tussenpersonen, omdat Vandenhaute mede-eigenaar is van het makelaarsbedrijf Let’s Play. “Het Belgisch voetbal heeft meer dan ooit nood aan een strikte scheiding tussen makelaars en clubs”, klinkt het. Er is eerst en vooral het reglement van de KBVB. Volgens de reglementen (artikel P407.23) kan een voetbalclub geen proflicentie krijgen wanneer “een van de verbonden juridische entiteiten” activiteiten als makelaar uitoefent. Bij Anderlecht is te horen dat Vandenhaute slechts een adviserende rol heeft, maar niet rechtstreeks verbonden is aan de club. Zo is de regel omzeild, maar voor de Pro League is de kous daarmee niet af.

In december 2019 keurde de profliga namelijk een strenger reglement goed dat de relaties tussen clubs, spelers en tussenpersonen strikt moet afbakenen. Alle clubs stemden voor, ook RSC Anderlecht dus. Onder de regels vinden we een lijst met onverenigbaarheden. Artikel 5.2 stipuleert dat “bestuurders, aandeelhouders en vennoten” van makelaarsbedrijven “rechtstreeks noch onrechtstreeks betrokken mogen zijn bij de controle, het bestuur of de sportieve activiteiten” van een voetbalclub. Wegens zijn makelaarsbedrijf Let’s Play kan Vandenhautes nieuwe rol bij RSC Anderlecht dus een probleem vormen.

Hoewel goedgekeurd, is het nieuwe reglement nog niet van kracht. Dat zal pas gebeuren wanneer ook het clearinghouse helemaal op punt staat, uiterlijk op 30 juni. De Pro League kan op basis van het nieuwe reglement dus nog niet ingrijpen. “Het is wachten tot de regel ingevoerd wordt. Dan wordt elke club getoetst aan de reglementering”, klinkt het. Clubs die niet voldoen, riskeren meteen een sanctie zoals boetes tot 50.000 euro, een transferverbod of zelfs puntenaftrek. Vandenhaute neemt pas in april zijn rol als extern adviseur op, maar de Pro League bekijkt die keuze van RSCA nu al met argusogen.

