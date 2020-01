Nieuwe Amerikaanse koper voor KV Oostende

Een groep rond de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group voert exclusieve gesprekken met KV Oostende over een overname. Dat bericht De Tijd donderdagavond. Het Nieuwsblad had vanochtend al gemeld dat er een nieuwe Amerikaanse investeerder interesse had in de voetbalclub. Volgens De Tijd onderhandelt KV Oostende exclusief over een overname met de Amerikaan Paul Conway, samen met de Chinees-Amerikaanse miljardair Chien Lee onder meer actief in de reissector. De groep is al eigenaar van de Zwitserse eersteklasser FC Thun en de Engelse tweedeklasser Barnsley.

De exclusieve gesprekken zijn opmerkelijk, want vorige week raakte nog bekend dat de steenrijke Amerikaanse investeerder David Blitzer, co-eigenaar van Crystal Palace in de Engelse Premier League, interesse toonde in de kustclub. Blitzer bood ongeveer 5 miljoen euro voor 100 procent van de club. De nieuwe gegadigden zouden niet de volle pot willen, waardoor KVO-voorzitter Dierckens een belangrijk aandeel in de club kan houden. Dierckens heeft altijd gezegd dat hij lokale verankering belangrijk vindt.

Het is onduidelijk of de nieuwe kandidaat net als Blitzer bereid zou zijn om 6 miljoen euro schuld te vereffenen aan ex-eigenaar Marc Coucke. Blitzer bood ook aan de tribune voor 20 miljoen over te kopen van Coucke.

Zonder overnemer stevent KVO af op het faillissement. Veel tijd rest er niet meer. Tegen 15 februari moet de club een licentiedossier indienen bij de voetbalbond.

bron: Belga