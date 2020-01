Conflict Libië – Pompeo reist af naar Duitsland om deel te nemen aan vredesconferentie

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gaat deze week afreizen naar Duitsland, om deel te nemen aan de internationale bijeenkomst over Libië in Berlijn. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag gezegd. Pompeo zal zaterdag vertrekken in de Verenigde Staten om op zondag in Berlijn te arriveren, voor de conferentie. Daarna vliegt hij niet meteen terug naar huis, maar zal hij nog Colombia, Costa Rica en Jamaica bezoeken.

Fayez al-Sarraj, de leider van de regering van nationale eenheid (GNA) in Libië, heeft donderdag bevestigd dat hij zal deelnemen aan de conferentie. Zijn tegenstander, generaal Khalifa Haftar die het oosten van Libië onder zijn controle heeft, is donderdagavond aangekomen in Athene. Hij zal er vrijdag spreken met premier Kyriakos Mitsotakis en minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias.

In de aanloop naar zondag is de druk op Duitsland groot om de Libische rivaliserende leiders samen aan de tafel te krijgen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas had donderdag nog een gesprek met Haftar, in Benghazi. Hij zei dat de generaal zich achter een wapenstilstand wil scharen, hoewel die eerder deze week het akkoord over het staakt-het-vuren niet wilde ondertekenen.

Dendias liet enkele dagen geleden optekenen niet te begrijpen waarom Griekenland niet op het vredesoverleg is uitgenodigd.

