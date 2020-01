Canada en andere landen die burgers verloren vragen Teheran om antwoorden

Canada en de vier andere landen die burgers verloren bij het neerstorten van de Oekraïense Boeing in Iran vorige week, hebben een “grondig, onafhankelijk en transparant internationaal onderzoek” geëist. Ze willen ook dat Iran schadevergoedingen betaalt aan de families van de 176 dodelijke slachtoffers. De ministers van Buitenlandse Zaken van Canada, Oekraïne, Groot-Brittannië, Zweden en Afghanistan kwamen donderdag samen op de Canadese ambassade in Londen. De landen hebben in de nasleep van de crash een coördinatiegroep opgericht, om te overleggen over de verdere stappen.

Voor de vergadering staken de ministers elk een kaars aan om de slachtoffers te eren, aan een bord met de namen van alle slachtoffers. Na de besprekingen werd een gezamenlijke verklaring verspreid over de manier waarop ze met Iran willen samenwerken.

Naast een onderzoek en schadevergoedingen, vragen de landen daarin dat het identificatieproces volgens de internationale standaarden verloopt en dat de wensen van de families van de slachtoffers over de repatriëring gerespecteerd worden. Ze willen dat hun ambtenaren alle toegang tot Iran wordt verleend, en vragen een onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek naar de verantwoordelijken.

“De families willen antwoorden, de internationale gemeenschap wil antwoorden. De wereld wacht op antwoorden en we zullen onze inspanningen hiervoor verderzetten tot we ze hebben”, verklaarde de Canadese minister van Buitenlandse Zaken François-Philippe Champagne na de vergadering.

Afgelopen weekend bekende het Iraanse leger het vliegtuig per ongeluk te hebben neergeschoten, hoewel het de dagen voordien had beweerd niets met de ramp te maken te hebben.

bron: Belga