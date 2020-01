Assisen West-Vlaanderen – 15 jaar opsluiting voor doodslag op baby

Het hof van assisen in Brugge heeft Bennet Demeulenaere (25) veroordeeld tot 15 jaar opsluiting voor doodslag op zijn vijf weken oude dochter Romy. Het slachtoffer werd op 1 januari 2018 in Adinkerke dooreengeschud. Het openbaar ministerie had 21 jaar opsluiting gevorderd. Bennet Demeulenaere leerde S.V. (24) in de zomer van 2017 kennen. De jonge vrouw was toen al twintig weken zwanger van haar vorige vriend, maar de beschuldigde besloot het kindje zelf te erkennen. Het koppel ging ook snel samenwonen op een appartement in Nieuwpoort. Op 30 december 2017 vertrokken ze voor enkele dagen naar zijn moeder en stiefvader in Adinkerke om er oudjaar te vieren.

Op 1 januari 2018 moest Demeulenaere enkele uren voor de baby zorgen, terwijl zijn partner boven lag te slapen. Op een bepaald moment zou het slachtoffer tijdens een neusspoeling uit de zetel gevallen zijn. Volgens de beschuldigde reageerde het kindje niet meer, waarna hij in een paniekreactie meermaals hard met haar begon te schudden. Demeulenaere hield het meisje ook nog ondersteboven om te schudden. Het slachtoffer overleed uiteindelijk drie dagen later in het UZ in Gent aan de opgelopen hersenbloedingen.

De verdediging vroeg een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg. De jury hechtte echter absoluut geen geloof aan zijn verhaal en oordeelde dat Demeulenaere gefrustreerd was omdat hij steeds gestoord werd door Romy.

bron: Belga