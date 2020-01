Zwaarbewolkt bij zeer zachte temperaturen

Deze namiddag wordt het zwaarbewolkt in het westen met geleidelijk regen vanaf de kust. Elders blijft het tijdelijk nog droog met opklaringen en hoge sluierbewolking. Het wordt zeer zacht met maxima tussen 8 en 10 graden in de Ardense hoogten en 10 tot 12 graden elders. De wind waait vrij krachtig uit zuid tot zuidwest met rukwinden rond 60 tot lokaal 70 km/u. Dat meldt het KMI. In het begin van de nacht regent het nog in het oosten. Elders wordt het overwegend droog met, vanaf het westen, breder wordende opklaringen. Vervolgens wordt het overal droog en is het vaak helder weer. In de tweede helft van de nacht verwacht het KMI lage bewolking in Belgisch Lotharingen en in een groot deel van de Ardennen. De minima schommelen rond 0 en 2 graden in de Ardense hoogten en rond 3 en 4 graden elders. In het begin van de nacht zijn er nog rukwinden rond 40 of 50 km/u.

Morgenochtend is er lage bewolking en mist in Belgisch Lotharingen en het zuiden van de Ardennen. Dit grijze weer zal zich geleidelijk uitbreiden naar andere regio’s, met uitzondering van het noordoosten. In de namiddag lossen de lage wolken langzaam op in het grootste deel van het land en wordt het zonniger met hoge sluierbewolking. De maxima blijven zacht: tussen 6 en 9 graden in de Ardennen en 10 tot 11 graden elders. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking toe vanaf de kust en wordt het regenachtig in het westen. De minima liggen tussen 2 en 3 graden in de Hoge Venen en 8 en 9 graden aan de kust.

Vrijdag doorkruist een regenzone ons land van west naar oost. Daarna wordt het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden waaruit soms een bui kan vallen. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden.

Zaterdag blijft meestal droog en overwegend wisselend bewolkt bij maxima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust. Zondag wisselen opklaringen en bewolkte periodes, waaruit lokaal een bui kan vallen, elkaar af. ’s Morgens en ’s avonds kan de neerslag winters zijn. De temperaturen liggen rond de normale waarden voor dit seizoen, met maxima tussen 2 en 8 graden. ’s Nachts vriest het in vele streken.

bron: Belga