Tweede dode bij ontploffing in petrochemisch bedrijf

Bij de explosie in het petrochemische industriepark dinsdagavond in het Spaanse Tarragona is een tweede dode gevallen. De ontploffing heeft ook een zware metalen plaat kilometers ver geslingerd. De oorzaak is nog steeds niet bekend. Een dodelijk slachtoffer viel toen diens woning door de 800 kilogram zware plaat werd getroffen, waardoor het dak instortte, aldus de brandweer van de regio Catalonië afgelopen nacht. In het puin is vandaag dan het lichaam van een vermiste werknemer van het bedrijf ontdekt.

Bij de ontploffing zijn volgens de regionale regering ook acht mensen gewond geraakt. Een van hen verkeert nog in kritieke toestand.

De oorzaak van de ontploffing en de daaropvolgende brand is nog niet duidelijk. De explosie gebeurde iets voor 19 uur in het petrochemische bedrijf Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE). Dat is naar verluidt het enige bedrijf in Spanje dat ethyleenoxide produceert. Het bedrijf heeft een productiecapaciteit van 140.000 ton per jaar.

Het bedrijf start een intern onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing, melden lokale media. De explosie zou plaatsgevonden hebben in een nieuwe fabriek die in juni 2017 in gebruik werd genomen en die tot nu normaal functioneerde. IQOXE betreurt de slachtoffers en geeft prioriteit aan “het ondersteunen en begeleiden van de getroffen mensen en hun families”.

Bron: Belga