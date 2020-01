Open Australian – Kwalificatiewedstrijden met een uur verschoven wegens rook van bosbranden

De organisatoren van de Australian Open hebben de start van de kwalificatiewedstrijden woensdag in Melbourne verschoven als gevolg van de giftige rook die boven de Australische stad hangt. Die rook is afkomstig van hevige bosbranden in de buurt. De kwalificatiewedstrijden starten niet voor 13 uur plaatselijke tijd (03.00 uur Belgische tijd), één uur later dus dan gepland. Ook de trainingen zijn opgeschort.

Dinsdag moest de Sloveense tennisster Dalila Jakupovic (WTA 180) in de kwalificaties nog opgeven nadat ze een zware hoestbui had gekregen door de rook. Hoewel de luchtkwaliteit door de bosbranden in Australië dinsdagvoormiddag uitermate slecht was in Melbourne, liet de toernooiorganisatie de wedstrijden in de voorronde toch doorgaan. Bij de tennissers was er weinig begrip voor deze beslissing en ze uitten op Twitter hun ongenoegen.

bron: Belga