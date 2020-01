Onderzoek naar kosten die Ségolène Royal maakte als Frans ambassadrice voor de polen

Het nationale financiële parket heeft een vooronderzoek geopend naar het gebruik van de middelen die Ségolène Royal ter beschikking had als de Franse ambassadrice voor de polen (de noord- en zuidpool, nvdr.). De presidentskandidate voor de socialisten in 2007 oefent de onbetaalde functie sinds 2017 uit. Er wordt onderzocht of ze het budget dat ze kreeg voor haar kosten als ambassadrice gebruikte voor persoonlijke doeleinden, met name de promotie van een van haar boeken. Ze beschikte over een budget van 100.000 euro per jaar en drie medewerkers, die betaald werden door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gisteren zei Ségolène Royal zelf ontslagen te zijn uit haar functie, nadat ze een brief had gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken waarin ze werd aangemaand haar kritiek op de regering voor zich te houden. “Op een volgende ministerraad wordt mogelijk een ontwerpbesluit besproken dat een einde maakt aan uw taken als ambassadrice”, stond in de brief die Royal ook deelde op Facebook. “Ik begrijp uit deze brief dat de president van de Republiek mijn mandaat bij een volgende ministerraad zal beëindigen, omdat ik niet van plan ben afstand te doen van mijn door de grondwet gewaarborgde vrijheid van mening en meningsuiting”, reageerde Royal.

Persagentschap AFP vernam van een betrouwbare bron dat ze “vermoedelijk” uit haar functie ontzet zal worden tijdens de ministerraad van vrijdag 24 januari.

Bron: Belga