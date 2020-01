Kim Clijsters krijgt Nederlander Fred Hemmes Jr als coach

Kim Clijsters heeft vandaag op haar mediadag in haar trainingscentrum in Bree haar nieuwe staf voorgesteld. De 36-jarige Clijsters zal bij haar comeback gecoacht worden door de Nederlander Fred Hemmes Jr. Hemmes werkte in het verleden onder meer voor de Belgische tennisbond en als coach van Ruben Bemelmans. Sinds deze zomer was hij aan de slag op de Kim Clijsters Academy in Bree. De 38-jarige Hemmes Jr, die zelf als tennisser ooit nummer 188 van de wereld was, wordt de hoofdcoach en zal Clijsters voltijds begeleiden, naast kinesisten Sam Verslegers en Matthijs Van Speybroeck. Oud-coach Carl Maes zal zijn job als directeur van de Kim Clijsters Academy combineren met een functie als adviseur van het team rond Kim Clijsters.

Kim Clijsters hoopt begin maart haar comeback in het tennis te vieren op het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (2-8 maart). Ze moest forfait geven voor de Australische campagne door een knieblessure die ze opliep bij een spelletje padel.

bron: Belga