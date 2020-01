Justitie-assistenten gaan ook daders van huiselijk geweld begeleiden

De Vlaamse Justitiehuizen gaan voortaan ook daders van huiselijk geweld begeleiden die een tijdelijk huisverbod opgelegd krijgen. “Je moet met de daders aan de slag om slachtoffers te beschermen”, zegt bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Het is de bedoeling dat er de komende jaren 150 justitie-assisenten bijkomen. Daders van huiselijk geweld kunnen door een procureur uit het huis worden gezet indien ze een ernstig en onmiddellijk gevaar betekenen voor de veiligheid van de andere inwoners. Het gaat om een periode van veertien dagen, die de familierechter kan verlengen tot drie maanden. Bij uithuisplaatsingen van daders konden de Vlaamse Justitiehuizen tot nu toe de daders niet begeleiden. Daar komt vandaag verandering in.

“Onder andere via de Family Justice Centers, experten intrafamiliaal geweld en kindermishandeling en de justitieassistenten zelf, die al veel ervaring hebben op dit vlak, zal met daders aan de slag gegaan worden”, licht minister Demir toe. Ze kunnen bijvoorbeeld werken op het indijken van agressie bij de dader, maar ook de aanpak van drugs- of gokproblemen. “Op die manier kunnen vaak complexe en ontvlambare leefsituaties bekoelen zodat na het huisverbod een leefbare situatie ontstaat en geen nieuwe slachtoffers voorkomen”.

De justitieassisenten krijgen een bijkomende opleiding rond intrafamiliaal geweld en tijdelijk huisverbod. Het is de bedoeling dat ze feedback geven aan de familierechter, zodat die kan beslissen over een eventuele verlenging van het huisverbod. De minister lanceert overigens nog een warme oproep naar de procureurs, omdat ze vindt dat het huisverbod maar weinig wordt toegepast: slechts een 170-tal gevallen per jaar in Vlaanderen, terwijl volgens sommige studies 15 procent van de Vlamingen slachtoffer was van fysiek huiselijk geweld in de voorbije twaalf maanden.

Het takenpakket van de justitieassistenten breidt meteen uit. Bovendien zullen ze ook slachtoffers beter begeleiden. In De Ochtend op Radio 1 lichtte Demir bijvoorbeeld toe dat ze ook een risicotaxatie moeten uitvoeren bij zedendelicten. Ze voorziet daarom 6 miljoen euro per jaar extra voor de Justitiehuizen, wat tot 150 justitieassisenten extra moet opleveren.

bron: Belga