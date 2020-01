Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen

Een internationaal team van onderzoekers, onder leiding van klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit Brussel Wim Thiery, heeft kunnen aantonen dat grootschalige irrigatie, een veelgebruikte landbouwpraktijk, een verkoelend effect heeft tijdens periodes van extreme hitte door klimaatopwarming. De metingen en wereldwijde klimaatsimulaties die het onderzoeksteam uitvoerden in intensief bevloeide regio’s zoals die bestaan in Zuid-Europa, Noord-Afrika, Zuid-Azië en de Verenigde Staten tonen dat irrigatie een verkoelend effect veroorzaakt tijdens hitte-extremen. Daardoor werd het effect van de opwarming van de aarde in deze regio’s geheel of gedeeltelijk gecompenseerd.

De onderzoekers stelden vast dat in Zuid-Azië de kans op extreme hitte lokaal met 50 tot 88 procent verkleind werd door de irrigatie. Vooral op de Ganges-vlakte was dit verkoelende effect sterk aanwezig.

“De opwarming van de aarde doet de kans op extreme hitte wereldwijd toenemen, maar in sommige regio’s zorgt de uitbreiding van de irrigatie ervoor dat die toename gecamoufleerd wordt en de menselijke uitstoot van broeikasgassen lokaal verhuld wordt”, stelt professor Thiery.

De vraag is maar of dit voordeel zal blijven bestaan, want momenteel zijn er een miljard mensen die profiteren van deze afgeremde toename van hitte-extremen door irrigatie. De vermindering van de grondwaterreserves en het afsmelten van de gletsjers kunnen op de lange termijn de watertoevoer voor irrigatie verminderen. Hierdoor kan de verkoeling afvlakken, maar die hypothese willen de onderzoekers nog aanpakken met hun lopende onderzoek.

