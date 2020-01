De explosie in het petrochemische industriepark dinsdagavond in het Spaanse Tarragona heeft een derde dodelijk slachtoffer geëist. Het gaat om een werknemer van het bedrijf die met zware brandwonden was opgenomen in het ziekenhuis. Hij verkeerde in kritieke toestand en is woensdag aan zijn verwondingen bezweken, zo heeft een ziekenhuis in Barcelona laten weten.

Bron: Belga