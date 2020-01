Drie doden bij aanval op Syrische luchtmachtbasis

Minstens drie pro-Iraanse militieleden zijn gedood in de aanval op de T4-luchtmachtbasis in de Syrische provincie Homs. Dat zei het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). Volgens het hoofd van de ngo, Rami Abdel Rahman, zijn een wapendepot en legervoertuigen beschadigd in de aanval op de T4-basis. Ook een gebouw in aanbouw is verwoest. Nog volgens de directeur hebben troepen van de Iraanse Revolutionaire Garde en hun bondgenoten bases op het T4-complex. De dodelijke slachtoffers zijn geen Syrische burgers, zei Rahman nog.

Het staatsnieuwsagentschap SANA had gemeld dat de Syrische verdediging een “luchtagressie” van Israëlische oorlogsvliegtuigen het hoofd bood. Volgens het agentschap schoot de grondverdediging een aantal raketten neer.

“We reageren niet op berichten in buitenlandse media”, zei een woordvoerder van het Israëlische leger. De afgelopen maanden voerde Israël soortgelijke aanvallen uit op pro-Iraanse militaire installaties in Syrië.

