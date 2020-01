VIDEO. ‘The Bachelor’-kandidate blundert met champagne: “Meest gênante moment ooit”

Pijnlijk momentje tijdens het Amerikaanse datingprogramma ‘The Bachelor’. Een van de kandidates nam tijdens haar date met de vrijgezel een slok uit een champagnefles, maar dat zorgde voor nattigheid…

De meest recente aflevering van ‘The Bachelor’ werd overschaduwd door een champagne-incident. Kandidate Kelsey Weier had speciaal champagne klaargezet op tafel om het zo gezellig mogelijk te maken voor de begeerde vrijgezel Peter Weber. Een andere kandidate, Hannah Ann, dacht dat ook zij daar gebruik van mocht maken en opende de fles, tot groot ongenoegen van Kelsey, die het champagnemomentje graag alleen met Peter had beleefd.

Later in het programma zit Kelsey alleen met Peter en openen ze een andere fles champagne. Kelsey geeft aan dat ze liever uit de fles drinkt dan uit een glas. Zo geschiedde, al komt zowat de helft van de fles in haar gezicht terecht. Dat was de druppel voor de al geërgerde blondine.

Huilen van het lachen

Het mag niet verbazen dat de kijkers in een deuk lagen. “Dit moet zowat het meest gênante moment ooit zijn”, “Zo pijnlijk” en “Ik moet echt huilen van het lachen”, klinkt het onder meer op Twitter.

Ondanks het champagne-incident kregen zowel Kelsey als Hannah een roos van Peter, dus zijn ze nog steeds allebei in de running om zijn hart te veroveren.