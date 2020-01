Van Eetvelt is nieuwe CEO Anderlecht, Wouter Vandenhaute wordt adviseur

RSC Anderlecht heeft vandaag diverse wijzigingen aan de top van haar bestuurlijk organigram doorgevoerd. Karel Van Eetvelt verlaat bankenfederatie Febelfin en wordt vanaf 1 april de nieuwe CEO van paars-wit. Wouter Vandenhaute wordt extern adviseur van de club en ook Patrick Lefevere, huidig manager van wielerteam Deceuninck-Quick Step, en Philippe Close, de burgemeester van Brussel, komen in de Raad van Bestuur te zetelen. “Met deze beslissingen willen we de operationele werking en de strategische positie van de club versterken om Anderlecht opnieuw slagvaardiger en daadkrachtiger te maken”, legt voorzitter Marc Coucke de structurele wijziging uit.

Van Eetvelt volgt Jo Van Biesbroeck op als CEO van Anderlecht. Hij krijgt alle bevoegdheden binnen de dagelijkse leiding van de club. Van Eetvelt is een gereputeerd bestuurder die bij het grote publiek bekend werd als gedelegeerd bestuurder van Unizo, de Unie voor Zelfstandige Ondernemers. Tot vandaag was hij CEO van Febelfin, de vereniging van de Belgische financiële sector.

“De raad van bestuur van Febelfin heeft het ontslag aanvaard”, zo staat in een persbericht. De bestuursleden “wensen Karel te danken voor de 2,5 jaar vruchtbare en intense samenwerking en wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging”. Het is nog niet duidelijk wie Van Eetvelt zal opvolgen bij Febelfin.

Van Biesbroeck zal zijn opvolger nog enkele maanden bijstaan om de overgang vlot te laten verlopen. “Mijn ervaring in het voetbal is beperkt tot de jaren dat ik zelf actief speelde”, liet Van Eetvelt in een eerste reactie op de website van paars-wit optekenen. “Maar het structureren, veranderen en leiden van een organisatie doe ik al jaren met passie en gedrevenheid. Het is een bijzondere uitdaging om dit nu ook voor Anderlecht te gaan doen, de club waarvoor ik al van mijn zesde supporter ben. Ik ben ervan overtuigd we de club operationeel opnieuw de nodige stabiliteit kunnen bezorgen in elke geleding.”

bron: Belga