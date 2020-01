Topreekshoofd Elise Mertens stoot vlot door naar tweede ronde

Elise Mertens (WTA 17) heeft zich vandaag probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/251.750 dollar). Ze versloeg de Amerikaanse qualifier Christina McHale (WTA 81) in twee korte sets. Na een uur en tien minuten tennis stond de 6-1, 6-1 eindstand op het bord.

De 24-jarige Mertens is het eerste reekshoofd in Hobart. De Limburgse won het toernooi in 2017 en 2018. Haar tegenstander in de achtste finales wordt de 21-jarige Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 61). Die was met 5-7, 6-2 en 7-6 (7/3) net iets sterker dan de Chinese Lin Zhu (WTA 71).

De twee andere Belgen op de enkeltabel verloren vandaag allebei hun eerste wedstrijd. Alison Van Uytvanck (WTA 47) ging er met 7-5, 1-6 en 6-2 uit tegen de Française Alize Cornet (WTA 60). Kirsten Flipkens (WTA 79) moest met 4-6, 6-3 en 6-2 de duimen leggen voor de Chinese Shuai Zhang (WTA 40). In het dubbelspel stootten Flipkens en Van Uytvanck wel door.

Bron: Belga