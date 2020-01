Quintanilla wint etappe, Brabec blijft leider

De Chileen Pablo Quintanilla heeft vandaag de negende etappe in de Dakar-rally bij de motoren gewonnen. Quintanilla had bij aankomst 1:54 voorsprong op titelverdediger Toby Price (KTM). De Spanjaard Joan Barreda Bort (Honda) eindigde als derde voor de Amerikaan Ricky Brabec (Honda). Brabec blijft ook na afloop van de negende etappe comfortabel aan de leiding met 20:53 voorsprong op Quintanilla en 26:43 op Toby Price. Twee dagen na de dodelijke crash van Paulo Gonçalves pikten de motorrijders na een dag van rouw de sportieve draag opnieuw op. Voor de start tweette Toby Price volgend bericht: “Ongetwijfeld wordt dit voor iedereen een zware etappe en dat heeft niets te maken met het terrein of de navigatie.”

Na 244 km nam Quintanilla het commando over van Brabec en hield stand tot de finish. Price eindigde in het spoor van de Chileen op 1:54. Brabec wist al bij al de schade te beperken en heeft met 20:53 een geruststellende voorsprong. Met nog drie etappes voor de boeg lijkt er na 18 jaar een einde te komen aan de dominantie van KTM. De laatste keer dat Honda de Dakar won was in 1989. Toen won de Fransman Gilles Lalay.

bron: Belga