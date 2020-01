Jupiler Pro League – Cercle Brugge haalt Hongaarse spits

Cercle Brugge heeft aanvaller Marton Eppel aangetrokken. Dat heeft de hekkensluiter uit de Jupiler Pro League dinsdag laten weten. De 28-jarige Hongaar komt transfervrij over van het Kazachse Kairat Almaty en ondertekent een contract tot het einde van dit seizoen. Eppel voetbalde sinds 2018 voor Kairat Almaty. Daarvoor was hij actief in zijn thuisland, waar hij vooral het mooie weer maakte bij Budapest Honved. De spits telt acht caps (0 goals) bij de Hongaarse nationale ploeg. In 2017 debuteerde hij voor zijn land onder toenmalig bondscoach Bernd Storck, die nu T1 is bij Cercle.

Cercle Brugge staat in 1A helemaal onderaan met elf punten. Waasland-Beveren, een plek hoger, telt er zeventien.

bron: Belga