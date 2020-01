Franse president Macron blijft pensioenhervoming verdedigen

Ondanks de nog steeds voortdurende stakingen tegen de pensioenhervormingen die de Franse regering wil doorvoeren, heeft president Emmanuel Macron vandaag bij een bezoek aan het zuidwestelijke Pau het project nog eens verdedigd. Het Franse staatshoofd zei dat vooral de afschaffing van de bijzondere regelingen belangrijk is. De 42 pensioenstelsels die nu bestaan, hebben onrecht geschapen. Het geplande universele systeem is veel rechtvaardiger. De regering moet nu verder uitleg geven en luisteren, aldus Macron. De bezorgdheid van de Fransen is terecht want niemand houdt van verandering.

Niettemin gingen vandaag de stakingen en het protest tegen de hervormingen verder. In de hoofdstad Parijs trokken demonstranten door de straten. Hoewel de situatie erop verbeterd is, ondervond het openbaar vervoer nog steeds hinder. Ook vele advocaten legden opnieuw het werk neer.

Bron: Belga