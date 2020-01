Explosie Tarragona – Minstens één dode

Een persoon is dinsdagavond om het leven gekomen bij de instorting van diens woning, veroorzaakt door de schokgolf van de explosie in het petrochemische bedrijf IQOXE in het Spaanse Tarragona. Dat bevestigt een woordvoerder van het lokale bestuur aan El País. Volgens de hulpdiensten hebben ook vier personen zware brandwonden opgelopen. Het bedrijf Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE) is naar verluidt het enige in Spanje dat ethyleenoxide produceert. Het bedrijf heeft een productiecapaciteit van 140.000 ton per jaar.

De Civiele Bescherming had eerst gevraagd dat 300.000 omwonenden binnen zouden blijven. Dat is intussen ingeperkt tot de gemeenten La Canonja en Vilaseca, net als driekwart van de stad Tarragona. Volgens de Civiele Bescherming is de grote rookpluim, die tot kilometers ver zichtbaar is, niet giftig.

Door de explosie ontstonden verschillende brandhaarden in andere installaties op de industriezone, aldus de Catalaanse krant La Vanguardia. De brandweer tracht eerst het vuur te blussen dat chemische opslagplaatsen bedreigt.

De Spaanse premier Pedro Sanchez bood de Catalaanse regeringsleider Quim Torra “alle nodige hulp” aan, zei Sanchez op Twitter.

bron: Belga