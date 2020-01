Europese grootmachten stellen dispuutmechanisme in Irandeal in werking

Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben het dispuutmechanisme in het nucleair akkoord met Iran in werking gesteld, zo hebben de krant New York Times (NYT) en de Britse openbare omroep BBC vandaag op gezag van een gezamenlijke verklaring van de drie ministeries van Buitenlandse Zaken bericht. In 2015 bereikten de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties plus Duitsland en de Europese Unie met Iran een akkoord omtrent de nucleaire activiteiten van de islamitische activiteiten van de islamitische republiek.

In 2018 stapte Washington unilateraal uit het akkoord (JCPOA in het jargon), waarna Teheran de regels niet meer strikt begon te volgen. Nadat de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak hadden uitgeschakeld, liet Teheran vorige week weten zich helemaal niet meer te zullen houden aan de bepalingen van het akkoord.

De ministeries van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland zeggen daarom “geen andere keuze” te hebben dan het “dispuut resolutie mechanisme” van het JCPOA in gang te zetten.

Volgens de NYT begint zodoende een klok te tikken voor wat zestig dagen van onderhandelen met Iran kan zijn, opdat het land opnieuw zijn verplichtingen volledig zou nakomen. De stok achter de deur is het herinstellen van de sancties vanwege de Verenigde Naties, met inbegrip van een wapenembargo.

“Ons doel is duidelijk: wij willen het akkoord vrijwaren en binnen de parameters van het akkoord tot een diplomatieke oplossing komen”, twitterde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. “Wij roepen Iran op constructief deel te nemen aan het onderhandelingsproces dat nu begint.”

