Champions League basket (m) – Antwerp verliest in Duitsland en is uitzicht op tweede ronde kwijt

Antwerp Giants heeft dinsdag op de elfde speeldag van de Champions League basketbal met 79-72 verloren bij het Duitse Rasta Vechta. Om een een realistische kans te behouden op de tweede ronde hadden de Giants moeten winnen in Vechta. In geen enkele fase van de wedstrijd moest Antwerp zwaar onderdoen in Nedersaksen, maar echt een vuist maken lukte evenmin. Na een kwart stond het 18-16 voor de Duitsers, bij de rust 39-33. In het derde kwart liep Rasta Vechta nog drie punten verder weg, in de laatste tien minuten konden de Antwerpenaren nog twee puntjes dichter komen. Voor de zege kwam het goeie laatste kwart te laat.

Antwerp rekende dinsdag vooral op Stephaun Braunch (11 punten, 6 rebounds, 4 assists), Ibrahima Fall (4 punten, 10 rebounds, 2 assists) en Dennis Donkor (14 punten, 1 assist).

Met drie overwinningen uit elf wedstrijden staat Antwerp Giants er als zevende erg slecht voor in groep B. Alleen de top vier stoot door naar de tweede ronde.

bron: Belga