Nooit meer zonder lenzen: 3 tips voor meer draagcomfort

Het dragen van contactlenzen kan een heuse verlichting zijn, mits hier op de juiste wijze mee wordt omgegaan. Het is anno 2020 zeker bekend dat het belangrijk is om op hygiënische wijze om te gaan met contactlenzen. Toch zijn er zeker nog tips waarvan jij nog niet gehoord hebt en die mogelijk levens verbeterend kunnen zijn. In dit artikel delen wij 3 tips voor lenzendragers.

Slapen met lenzen – zo kan het wel

Dat slapen met niet zuurstof doorlatende lenzen meestal slecht en zelfs schadelijk kan zijn voor de ogen is bij de meeste wel bekend. Vele contactlenzen dragers hebben het meegemaakt: na een ongepland dutje wakker worden met pijnlijke, geïrriteerde en/of rode ogen. Dit vervelende gevoel komt door het gebrek aan zuurstof. Wanneer wij onze ogen openhouden en regelmatig knipperen, wordt ons oog gevoed met voedingstoffen vanuit het traanvocht en de zuurstof uit de lucht. Wanneer wij echter de ogen sluiten, wordt het traanvocht minder vaak ververst en heeft zuurstof lastiger toegang tot het oog. Hierdoor ontstaan klachten. Echter is hier een oplossing voor: zuurstof doorlatende siliconenhydrogel lenzen. Door een uitstekende zuurstofdoorlaatbaarheid & bevochtigingstechniek wordt het probleem van zuurstoftekort en uitdroging verholpen. Hierdoor is het mogelijk om deze maandlenzen tot wel 30 dagen en 29 nachten te dragen. Ideaal voor de lenzendragers onder ons die per ongeluk indutten op de bank. Voor een goede oogverzorging is het daarnaast aan te raden (onafhankelijk van jouw type lenzen) om gebruik te maken van bevochtigende oogdruppels.

Lenzenvloeistof is niet vervangbaar

Aan het einde van de dag wanneer je jouw lenzen uitdoet, ontdek je dat de lenzenvloeistof op is. Beter iets dan niets; dus jij kiest voor kraanwater. Dit is een echte no go! In kraanwater zitten meer bacteriën dan je denkt en door de andere substantie dan traanvocht of lenzenvloeistof, zwelt de lens gedurende nacht op. Hierdoor wordt het dragen oncomfortabel en een mogelijk infectiegevaar groter. Een herkenbaar scenario? Zorg voor een paar reserve daglenzen. Op deze wijze heb jij elke keer dat dit gebeurd een reserve setje aan schone nieuwe lenzen achter de hand. Ververs tevens dagelijks jouw lenzenvloeistof en zorg voor schone lenzenhouder. Het schoonmaken van de houder doe je om dezelfde redenen als hierboven, met een lenzenvloeistof. Let er daarnaast op dat je jouw lenzenhouder om de drie maanden vervangt. Een hygiënische omgang met jouw lenzen en lenzenhouder voorkomt vervelende infecties.

Droge ogen na een lange dag werken

Beeldschermen spelen zowel in ons privé als in ons zakelijk leven een grote rol.

Na een lange werkdag zal een geïrriteerd gevoel in de ogen sneller kunnen optreden.

Dit is te wijten aan wederom een te kort aan traanvocht. Wanneer je naar een beeldscherm tuurt, knipper je namelijk over het algemeen minder. Hierdoor wordt de traanfilm minder vaak ververst en hierdoor worden essentiële voedingsstoffen te weinig aangevuld. Door gebruik te maken van oogdruppels en hydro gel contactlenzen kan een stukje comfort worden gewonnen. Verder is het belangrijk dat je zo nu en dan bewust even knippert en oog oefeningen doet.

Al met al zijn een goede bevochtiging, zuurstoftoegang en hygiëne de sleutel naar succes. Wie deze in gedachte houdt, kan probleemloos gebruik maken van contactlenzen. Toch nog vragen over het dragen van contactlenzen of ervaar jij klachten aan jouw ogen? Aarzel dan niet en raadpleeg altijd een arts bij jou in de buurt.