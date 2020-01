Vijf tips om een job te strikken via sociale media

Een nieuwe job zoek je steeds vaker online. Ook je socialemediakanalen mag je daarbij niet uit het oog verliezen. Rekruteringsexpert Hays verklapt vijf tips om jezelf digitaal op de kaart te zetten bij je toekomstige werkgever.

1. Geef een shout-out via LinkedIn

LinkedIn is hét sociale medium bij uitstek om je professioneel te presenteren en een netwerk op te bouwen. Laat je netwerk via een shout-out weten dat je op zoek bent naar een baan. Een profiel met een uitgebreid cv en een groot netwerk springt ook sneller in het oog bij recruiters. Voeg een leuke persoonlijke introductie toe en geef een woordje uitleg bij iedere ervaring.

2. Spot vacatures op Facebook

Door het volgen van de juiste groepen of bedrijfspagina’s op Facebook vind je tal van professionele weetjes en vacatures terug. Volg organisaties die je interessant lijken op de voet. Wees niet bang om je mening te delen in discussies, maar let op dat je iets relevants deelt. Het is dé perfecte manier om in het oog te springen van deze bedrijven of recruteerders. Gebruik je Facebook liever enkel voor je privéleven? Daar is niets mis mee, maar kijk dan zeker je privacy-instellingen na zodat potientiële werkgevers niets zien dat je niet met hen wilt delen.

3. #Zoektwerk op Twitter

Richt je ook tot Twitter. Tweet interessante content mét de juiste hashtags voor de sector en laat zien wat je kan. Zo trek je de aandacht van professionals. Als je bovendien op Twitter de zoekopdracht #vacature, #bejobs, #careeracademy ingeeft, opent er een nieuwe wereld. Wie weet kom je zo enkele mooie opportuniteiten tegen.

4. Beeldig cv

Als beelden of foto’s belangrijk zijn in je vakgebied, stel dan je online portfolio samen via Instagram of Pinterest. Heb je eerder een passie voor schrijven? Begin dan een blog via WordPress. Als je wilt opvallen, showcase jezelf dan op YouTube in een origineel video-cv.

5. Google jezelf

Toekomstige werkgevers maken handig gebruik van de extra digitale dimensie bij het wervings- en selectieproces en durven een kandidaat wel eens te googlen. Kijk daarom na of je openbare digitale aanwezigheid wel het juiste imago uitstraalt. Google jezelf om oude profielen, gênante foto’s, uitgesproken religieuze of politieke tweets of andere uitspraken op te sporen en te deleten. Zo vergroot de kans dat je voor een gesprek uitgenodigd wordt.