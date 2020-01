Goede doelen: Sarah Vangeel voor Fracarita Belgium

Hoe heet je goed doel en wat doe je precies?

«Ik zet mij in voor Fracarita Belgium. Dit is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die lokale projecten ondersteunt, onder meer in Afrika. De voorbije drie jaar heb ik als ambassadeur van deze NGO een aantal projecten kunnen bezoeken en heb ik meegewerkt aan de campagnefilms. In Congo zag ik hoe kinderen met epilepsie het heel zwaar te verduren krijgen. In extreme gevallen worden ze zelfs verstoten door hun eigen ouders omdat ze zogenaamd bezeten zijn door boze geesten. Als je oog in oog staat met zo’n verstoten kind, dan doet je dit toch wel iets hoor, zeker als moeder.»

«Dit jaar trok ik naar Rwanda en zag ik hoe blinde of slechtziende kinderen er vaak uit de boot vallen. In de klas kunnen ze niet meer volgen en dan stopt het verhaal voor hen. Ze blijven thuis, met niets om handen, of ze gaan op latere leeftijd bedelen. Geen onderwijs, geen ondersteuning, geen hulpmiddelen, niets. Maar ik bezocht er ook een bijzondere school van de Broeders van Liefde waar blinde en slechtziende kinderen wel alle kansen krijgen om hun talent te ontwikkelen en later op hun eigen benen te staan. Voor die school voeren we dit jaar campagne onder de titel ‘ongezien talent’.»

Wat motiveert je?

«Internationale samenwerking wordt vaak in vraag gesteld. ‘Het is niet efficiënt’, ‘Een druppel op een hete plaat’, zo wordt gezegd. Maar als ik een project bezoek, merk ik dat er met weinig middelen toch grootse dingen worden gerealiseerd voor heel concrete kinderen. Ik heb het geluk om die kinderen te ontmoeten. Ik ken ze bij naam. Na de campagne krijgen we dan te horen hoe het leven van die kinderen een heel nieuwe, positieve, wending heeft gekregen. Da’s heel motiverend om te horen. Ontwikkelingssamenwerking is dus voor mij echt geen ver-van-mijn-bed-show meer.»

Hoe kan Fracarita geholpen worden?

«Vrijwilligers die op regelmatige basis ons team in Gent willen versterken (bv. organisatie evenementen, fondsenwerving of administratief werk) kunnen contact opnemen via [email protected] Meer info: www.fracarita-belgium.org.»

«Mensen die het project dat ik bezocht financieel willen steunen, kunnen een gift doen op IBAN BE51 4459 6281 2162 met mededeling ‘Zuidactie 2019 – Metro’. Vanaf 40 euro heb je recht op een fiscaal attest.»

Campagnewebsite 2019: www.zuidactie.wixsite.com/ongezientalent

Ben je op zoek naar een goed doel dat je als vrijwilliger of financieel zou kunnen steunen? Surf naar Goededoelen.be, een website van de Koning Boudewijnstichting.