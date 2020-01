Schietpartij legerbasis Florida – Twintigtal Saoedische militairen in opleiding uit VS gezet

Eenentwintig Saoedische militairen die in de VS in opleiding zijn worden teruggestuurd naar huis, nadat er op hun sociale media anti-Amerikaanse, jihadistische en pedofiele inhoud werd ontdekt. Dat heeft de Amerikaanse minister van Justitie Bill Barr maandag aangekondigd. De ontdekking gebeurde in het kader van het onderzoek dat werd geopend na de schietpartij van 6 december op de Amerikaanse legerbasis Pensacola in Florida. De 21-jarige Mohammed Alshamrani opende in een klaslokaal op de legerbasis het vuur, waarbij drie mensen omkwamen en acht mensen gewond raakten. Hij was lid van de Saoedische luchtmacht en was op de luchtmachtbasis in Florida voor een opleiding. Hij werd na de feiten door de politie doodgeschoten.

De federale politie vond geen enkel bewijs dat de 21 Saoedi’s met Alshamrani samenwerkten, of weet hadden van zijn plannen. Volgens CNN zouden sommigen wel banden hebben met extremistische organisaties, en worden een aantal van hen ervan beschuldigd kinderporno te bezitten.

De schutter had volgens minister Barr terroristische motieven. De Saoedische regering heeft gezegd haar volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Bron: Belga