Robert Abela ingezworen als nieuwe premier van Malta

In Malta is Robert Abela vandaag ingezworen als de nieuwe premier, tijdens een ceremonie in het presidentiële paleis in Valletta. De 42-jarige advocaat zwoer trouw op de grondwet, kuste een kruisbeeld en ondertekende de nodige papieren, onder toeziend oog van president George Vella. Buiten volgde een kleine menigte op een groot scherm.

Abela is de veertiende eerste minister van Malta, en de achtste sinds het land in 1964 onafhankelijk werd. Gisteren werd hij nog verkozen tot partijleider van zijn Arbeiderspartij.

Hij neemt het roer over van Joseph Muscat, die gedwongen moest aftreden nadat een voormalige belangrijke medewerker van hem verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia. Abela wil het beleid van zijn voorganger Muscat verderzetten, en zei dat de regering geen reden heeft om zich te verontschuldigen aan de familie van de vrouw. Toch gaf hij vandaag in zijn eerste toespraak als partijleider toe dat de aftredende regering “fouten” heeft gemaakt. “We zullen die niet herhalen, die belofte hebben jullie”, klonk het.

bron: Belga