Brusselse studenten blokken samen nachtje door bij studentendienst Brik

De Brusselse studentendienst Brik organiseert in de nacht van maandag op dinsdag van 21 tot 9 uur haar eerste Night at the Study Spaces. In het Brik Open House in de Zavelput kunnen studenten samen een nachtje door blokken. Vlaams minister voor Jeugd en Brussel Benjamin Dalle (CD&V) kwam de studenten een hart onder de riem steken en bracht een fruitmand mee. Het initiatief van Brik komt er doordat studenten regelmatig vroegen of de studeerplekken langer konden open blijven of vroeger konden open gaan. Voor de eerste Night at the Study Spaces van Brik schreven 54 studenten zich in. Al betekent dat niet dat ze allemaal een nachtje door doen. Die inspanning is slechts voor enkelen weggelegd. Sommigen blijven tot 3 uur ’s nachts terwijl anderen liever in de vroege uurtjes beginnen en rond 5 uur arriveren.

Doorheen de nacht is er elk uur een activiteit voorzien om de studenten en hun hersenen fit te houden. Zo is er om 2 uur een nachtwandeling of een workshop “make your own energy drink” om 3 uur. Even alles losgooien kan dan weer om 5 uur tijdens een mini-party en vanaf 7 uur is er ontbijt. Wie voor een powernap wil gaan, kan dat in een speciaal ingerichte ontspanningsruimte.

“Er is een steeds grotere vraag van studenten die zoeken naar plaatsen om samen in groep te studeren. Brik speelt hierin een belangrijke rol met haar study spaces en promoot Brussel zo mee als studentenstad”, stelt minister Dalle.

In totaal beschikt Brik over 29 study spaces waar meer dan 800 studenten tijdens de examenperiode terecht kunnen.

