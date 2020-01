Prins William en prins Harry ontkennen krantenbericht over gespannen relatie

De Britse prins William en zijn jongere broer, prins Harry, weerleggen een verhaal over hun gespannen relatie dat in de Britse kranten verscheen. Daarin staat dat Harry en zijn vrouw Meghan zich het slachtoffer voelen van pesterijen van William.

“Ondanks duidelijke ontkenningen, verscheen er in een Britse krant vandaag een vals verhaal over de relatie tussen de hertog van Sussex en de hertog van Cambridge”, aldus een verklaring van Buckingham Palace.

“Voor broers die zo begaan zijn met de problemen rond geestelijke gezondheid, is het gebruik van opruiende taal op deze manier aanstootgevend en potentieel schadelijk”, voegen ze eraan toe.

“Pesterijen”

Volgens de analyse van The Times, die overigens door heel wat bronnen ook ontkend werd, zouden de prins en zijn Meghan naar Canada, en later wellicht de States, verhuizen en een stap opzij willen doen, nadat ze twee jaar lang telkens door William op hun plaats werden gezet. Zelf zouden ze spreken van voortdurende “pesterijen”.

William zou Meghan ook te weinig welkom geheten hebben in de familie, nog voor de Sussexen samen in het huwelijksbootje stapten. Maar dat nieuws is duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten bij Harry en William.

Harry en Meghan lieten vorige week weten dat ze een stap opzij zetten als vooraanstaand lid van de koninklijke familie.