Dubbelzinnige naam van café maakt partners van mannelijke klanten achterdochtig

Een Engelse pub krijgt de laatste tijd opvallend veel koppels over de vloer. De echtgenotes van de klanten zagen de naam van het café immers op de bankafschriften van hun partners en vertrouwden het zaakje niet…

Het geestige tafereel speelt zich af in café ‘Tea’s Me’, in de Engelse stad Huddersfield. De naam is een woordspeling waarin ‘thee’ verwerkt zit, maar volledig uitgesproken klinkt het als ‘Tease Me’ (Plaag me).

Sekssite

Hoewel de klanten daar braafjes iets komen drinken, geloofden heel wat partners niet dat het om een gewoon café ging. “Onze naam verschijnt als ‘Teas Me’ op bankafrekeningen. Heel wat vrouwen dachten dat het om een sekssite of een stripclub ging, dus wilden ze het met hun eigen ogen zien. We hebben er al heel wat mee afgelachen”, vertelde de zaakvoerder aan The Daily Mail.

Te koop

De eigenaar heeft de zaak onlangs te koop gezet voor 46.633 euro. “Het is er zo druk geworden dat ons personeel niet meer kan volgen. Maar ik heb geen haast om het te verkopen”, klinkt het.