Nederlands meisje zwaargewond na val uit skilift in Duitsland

Een 7-jarig Nederlands meisje is zondagmiddag in het Duitse Winterberg uit een skilift gevallen en ernstig gewond geraakt. Het meisje zat met haar vader (38) in de lift, maar ook hij kon niet voorkomen dat ze uit de gondel viel. Hoe het kon gebeuren dat ze is gevallen, is nog niet bekend, aldus de politie in het Sauerland, waar het ski-oord Winterberg ligt.

Het kind gleed rond 14.30 uur naar beneden. Reddingswerkers en een spoedarts waren snel ter plekke. Een gevraagde reddingshelikopter kon niet bij haar komen vanwege het slechte weer. Daarom is het gewonde meisje met een ziekenwagen naar een speciale kliniek gereden.

Bron: Belga