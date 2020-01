Engelse schrijvende pers huldigt Vincent Kompany

Met een gala-avond in het prestigieuze Hotel Savoy in de Britse hoofdstad Londen brengt de Football Writers’ Association (FWA), de Engelse schrijvende pers, zondagavond hulde aan Vincent Kompany, die vorige zomer na elf jaar Manchester City verliet voor een terugkeer naar RSC Anderlecht, zo maakte de FWA bekend. “Zondagavond huldigen we Vincent Kompany”, schreef de FWA op Twitter. “Niet alleen voor zijn uitstekende leiderschap gedurende een decennium bij Manchester City, maar ook voor zijn liefdadigheidswerk om de daklozen te helpen.”

Kompany vertoefde de voorbije week met Anderlecht op oefenstage in het Spaanse San Pedro del Pinatar, maar zal dus eerst een tussenstop in Londen moeten maken vooraleer naar Brussel terug te keren. De sportieve erfenis die Kompany in elf jaar bij City heeft achtergelaten is gigantisch, zowel op als naast het veld. Met de Citizens veroverde hij liefst twaalf trofeeën: vier keer de landstitel (2012, 2014, 2018 en 2019), evenveel keer de League Cup (2014, 2016, 2018 en 2019), twee keer de FA Cup (2011 en 2019) en twee keer de Engelse Supercup (2013 en 2019). Enkel de Champions League ontbreekt op dat palmares.

bron: Belga