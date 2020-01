Duizenden demonstranten eisen in Thailand meer democratie

In Thailand hebben duizenden mensen tijdens een protestactie meer democratie geëist. Het ging om een van de grootste politieke protestacties van de voorbije jaren. In Bangkok namen volgens de organisatoren zo’n 13.000 personen deel aan het centrale evenement zondag, namelijk een protestloop onder het motto “loop tegen dictatuur”. Een tweede demonstratie in Bangkok, dit maal van aanhangers van de regering, trok volgens de organisatie een vergelijkbaar aantal deelnemers.

In Thailand is al sinds een staatsgreep van het leger in 2014 een door het leger geleide regering aan de macht. In maart 2019 werden eindelijk meermaals uitgestelde verkiezingen gehouden, maar door de nieuwe kieswet werd junta-leider Prayut Chan-o-cha bevoordeeld.

bron: Belga