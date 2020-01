Belgen in het buitenland – De Bruyne helpt City met twee assists aan ruime zege bij Aston Villa

Manchester City heeft zondag Aston Villa makkelijk opzij gezet in een 1-6 overwinning. Kevin De Bruyne vervulde weer zijn rol als aangever met twee stuks. De Rode Duivel werd na een uur vervangen. Sergio Agüero kroonde zich, met dank aan een hattrick, tot best scorende buitenlander ooit in de Premier League. Mahrez (18.) scoorde zijn eerste van de avond na achttien minuten. Hij ging makkelijk zijn ex-ploegmaat bij Leicester, Drinkwater, die zijn debuut maakte in een Aston Villa-shirt, voorbij en werkte beheerst af. Enkele minuten later was het weer Drinkwater die Mahrez goed gezind was. Na balverlies van de Engelsman kon de Algerijn (25.) van dichtbij binnenknallen. Op het halfuur mocht Agüero (29.) zijn 175ste doelpunt in de Premier League maken op aangeven van Kevin De Bruyne. En net voor de rust bood KDB zijn tweede assist van de avond aan aan Jesus. De Braziliaan moest de fantastische voorzet enkel afwerken.

In de tweede helft gingen de Citizens door op hun elan. Met zijn tweede van de avond stak Agüero (58.) de Fransman Thierry Henry voorbij op de all-time topscorerslijst van de Premier League. Agüero maakte zijn avond nog helemaal compleet met een derde goal. In het slot ging Trezeguet (ex-Anderlecht) neer in de zestien na contact met Gündogan. El Ghazi (90+1.) zorgde vanop de stip voor de eerredder.

Dankzij deze overwinning wipt City (47 ptn) over het Leicester van Tielemans en Praet (45 ptn) naar de tweede plaats. Aston Villa (21 ptn) blijft in de degradatiezone hangen op de achtiende plaats.

bron: Belga