VIDEO. Dubai kampt met wateroverlast door ‘self made’ regen

Vreemde beelden in Dubai: er is extreem veel regen gevallen en dat is iets wat de stad duidelijk niet aankan. De straten staan vol met water, waardoor het er een chaos is.

Wie speciaal voor een regenloze vakantie naar Dubai is afgereisd, heeft écht heel erg pech. Door de zware regenval en het feit dat de stad daar totaal niet op ingericht is, staan de wegen onder water en kunnen auto’s maar moeilijk vooruit. Ook op de luchthaven van Dubai is het chaos. Volgens berichtgeving zouden er vluchten enorm zijn vertraagd en zelfs geannuleerd omdat ook daar een deel onderwater staat.

I’m gonna keep sharing Dubai in the rain because I find it so funny. This is the biggest road in the UAE and it’s chaos pic.twitter.com/6AcvNX7SGz — Semen (@SleazyLebaneazy) 11 januari 2020

Eigen schuld

Grappig genoeg is het Dubai’s ‘eigen schuld’. De regen is namelijk veroorzaakt door menselijk ingrijpen, ook wel cloud seeding genoemd. Hierbij worden er vanuit een vliegtuig chemische stoffen op de wolken gestrooid, waardoor regen ontstaat. Deze vluchten werden uitgevoerd door het KNMI van Dubai. Met de techniek wou men “de groeiende behoefte aan water van Dubai voeden”.