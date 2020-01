Thibau Nys pakt eerste titel bij junioren: “Een kampioenschap krijg je nooit cadeau”

Europees kampioen Thibau Nys (AA Drink-Young Lions) kroonde zich vandaag op het strand van Sint-Anneke voor de eerste keer tot Belgisch kampioen bij de junioren. Daarmee treedt hij in de voetsporen van vader Sven Nys, die de Belgische titel in 1995 veroverde. In Antwerpen was de zeventienjarige Brabander, die voor de start al vijftien zeges telde, gestart als topfavoriet en hij maakte het ook knap af. Voorin duldde hij een twintigtal minuten tegenstand vooraleer aan zijn solo te beginnen, uiteindelijk finishte hij met een voorsprong van veertien seconden op eerste achtervolger Lennert Belmans. “Een kampioenschap krijg je nooit cadeau. Dat moet altijd gereden worden en dat was vandaag zeker niet anders. Ik heb echt tot aan de finish moeten blijven doorgeven. De concurrentie zat nooit ver weg”, vertelde Nys na afloop.

Het was dus zeker niet de makkelijkste zege van het seizoen voor het toptalent. “Ik heb dit seizoen enkele crossen op relatief gemakkelijke wijze, dus zonder al te veel inspanningen te doen, gewonnen. Dat was vandaag wel anders. Dit BK werd een strijd tegen mezelf, het parcours en de tegenstand. Op sommige momenten had ik last om het ritme van Lennert Belmans te volgen. Daarom ook bleef ik even hangen. Bovendien kende ik een slechte passage in het zand waardoor ik weer wat terugzakte. Halfcross nam ik de wedstrijd echter in handen en heb ik afstand genomen van Belmans, om zo mijn zestiende zege van het seizoen te boeken. Dat aantal overwinningen wil ik in aanloop naar het WK wel nog wat aandikken.”

Bron: Belga