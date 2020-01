De eerste prijs die zaterdag is uitgereikt op de verkiezing van Miss België 2020 is die van Miss Sympathie en die gaat naar Lorina Boterdaele. Dat maakte de huidige Miss België, Elena Castro Suarez, bekend. De galashow vindt plaats in het Plopsa Theater in Adinkerke. Miss Sympathy is een award die wordt verdeeld onder de kandidaten zelf. De prijs ging naar Lorina Boterdaele, de 18-jarige studente secretariaat-talen uit Oosterzele. Als prijs kreeg ze een juweel van Victoria.

bron: Belga